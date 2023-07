Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit oficialului maghiar, Budapesta a luat act de faptul ca puterea mondiala este impartita acum intre doi poli, respectiv China si Statele Unite, drept urmare isi configureaza politica si economia pe aceste coordonate.Orban a mentionat, in context, ca cele mai dese investitii facute in ultimii…

- Potrivit oficialului maghiar, Budapesta a luat act de faptul ca puterea mondiala este impartita acum intre doi poli, respectiv China si Statele Unite, drept urmare isi configureaza politica si economia pe aceste coordonate.Orban a mentionat, in context, ca cele mai dese investitii facute in ultimii…

- Potrivit oficialului maghiar, Budapesta a luat act de faptul ca puterea mondiala este impartita acum intre doi poli, respectiv China si Statele Unite, drept urmare isi configureaza politica si economia pe aceste coordonate.Orban a mentionat, in context, ca cele mai dese investitii facute in ultimii…

- SUA, Uniunea Europeana, Japonia si alte tari au cerut "asistenta" Chinei pentru a impiedica Coreea de Nord sa ocoleasca sanctiunile ONU asupra petrolului, utilizand apele teritoriale chineze, potrivit unei scrisori consultate vineri de AFP.Ambasadorii acestor tari la ONU cer in scrisoarea respectiva…

- Uniunea Europeana a exportat in 2022 autoturisme in valoare de 158 de miliarde de euro, un nou record istoric care este cu opt miliarde de euro peste precedentul record de 150 de miliarde de euro, stabilit in 2015, in timp ce importurile s-au situat la 62 de miliarde de euro, rezultand un surplus comercial…

- Rusia anunta vineri ca a „largit considerabil” lista oficialilor europeni carora le interzice intrarea pe teritoriul rus, ca raspuns la cel de-al 11-lea pachet de sancțiuni impuse Moscovei de Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Statele Unite "condamna cu fermitate" lansarea unei rachete prezentate drept satelit militar de catre Coreea de Nord, care "creste tensiunile", potrivit unui comunicat al Casei Albe, informeaza miercuri AFP, citat de Agerpres.Aceasta "risca sa destabilizeze situatia de securitate din regiune si nu…

- Suntem in mijlocul tensiunilor create de schimbarea lumii. Ele vin din doua surse majore: competiția supraputerilor, intr-o geometrie variabila in care au intrat din 2010 incoace, și confruntarea dintre globalism și suveranism, fiecare cu variante. Spre ce ne indreptam? Caut sa raspund in cele ce urmeaza.…