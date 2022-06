Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite isi vor respecta ”angajamentul de a gestiona tensiunile cu China si a preveni conflictele”, chiar daca Beijingul a adoptat o politica tot mai ”coercitiva si agresiva” in regiunea asiatica, inclusiv in apropierea Taiwanului, a declarat, sambata, secretarul american al Apararii, Lloyd Austin,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a considerat sambata activitatea militara a Chinei in apropierea Taiwanului ca fiind "provocatoare si destabilizatoare", la o zi dupa ce omologul sau chinez l-a avertizat ca Beijingul "nu va ezita sa intre in razboi" daca insula isi declara independenta,…

- China si Rusia au respins joi, in mod nesurprinzator, o rezolutie a Statelor Unite in cadrul Consiliului de Securitate al ONU care urmarea sa impuna noi restrictii Coreei de Nord pentru a sanctiona testele sale cu rachete balistice, informeaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- China i-a cerut luni presedintelui american Joe Biden sa nu-i 'subestimeze' 'determinarea ferma' de a-si 'apara suveranitatea', dupa ce liderul de la Casa Alba a declarat, in cursul vizitei sale in Japonia, ca SUA vor apara militar Taiwanul in cazul unui atac al fortelor chineze, transmite AFP, potrivit…

- Kristalina Georgieva a atras atentia ca in viitorul apropiat sectorul financiar va fi perturbat de multiple fluctuatii. Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat joi ca liderii financiari la nivel mondial ar putea avea nevoie sa se simta mai confortabili…

- Vanzarea de armament Taiwanului de catre SUA violeaza principiul existenței unei singure Chine și normele Celor Trei Comunicate Comune China-SUA, in special pe cele ale Comunicatului Comun 17 August China-SUA, a declarat Tan Kefei, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Apararii. Acesta a subliniat…

- Un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe a avertizat marți SUA impotriva sprijinirii forțelor „independenței Taiwanului” sub pretextul „democrației”, și ca tentativa de a folosi de Taiwan pentru a indigui China nu va duce la nimic. Purtatorul de cuvant Wang Wenbin a facut aceste remarci…

- Guvernul chinez intenționeaza sa mențina stabilitatea piețelor financiare și planifica masuri pentru stimularea creșterii economice in țara, a informat agenția de presa Xinhua, citand rezultatele unei reuniuni a Comitetului pentru Stabilitate și Dezvoltare Financiara din subordinea statului.…