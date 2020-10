Stiri pe aceeasi tema

- China a afirmat la o intalnire de la Organizatia Mondiala a Comertului ca restrictiile impuse de Statele Unite aplicatiilor TikTok si WeChat incalca regulamentul organizatiei, a declarat un oficial in domeniul comercial, transmite Reuters.

- Grupul ByteDance a discutat despre vanzarea diviziei americane a TikTok cu posibili cumparatori, intre care Microsoft si Oracle, de cand presedintele Donald Trump a amenintat luna trecuta ca va interzice serviciul daca nu va fi vandut. Trump a dat termen ByteDance pana la jumatatea lunii septembrie…

- SUA 'nu vor ceda niciun centimetru' in zona Pacificului, a declarat ministrul american al apararii, Mark Esper, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Oficialul american a acuzat China, aflat intr-o vizita in Hawaii, ca isi modernizeaza agresiv armata. China nu si-a respectat promisiunile de a se…

- Interdictia anuntata de presedintele american Donald Trump pentru tranzactiile prin intermediul aplicatiei de mesagerie WeChat, care va intra in vigoare de la 15 septembrie, va taia legaturile cu familiile si prietenii din China, se tem milioane de utilizatori din Statele Unite, acestia fiind pe…

- Senatul Statelor Unite a adoptat joi in unanimitate un proiect de lege care prevede interzicerea folosirii aplicatiei video TikTok pe dispozitivele primite de la guvern de catre angajatii federali, pe fondul avertismentelor date de Casa Alba ca va interzice activitatea companiei in Statele Unite, transmite…

- Guvernele au dreptul de a limita desfasurarea mitingurilor de protest din ratiuni de sanatate publica, dar doar in limite rezonabile si in zone in care se inregistreaza focare active de coronavirus, anunta Comitetul Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului, potrivit unui raport citat de Reuters,…

- Departamentul american al Comertului a adaugat pe lista sa neagra 11 intreprinderi chineze implicate, potrivit Washingtonului, in incalcari ale drepturilor omului in legatura cu tratamentul aplicat de Beijing minoritatii musulmane uigure in provincia Xinjiang, relateaza Reuters.

- Franța nu va interzice Huawei sa faca investiții în țara spre deosebire de Marea Britanie care a anunțat eliminarea gigantului telecom chinez din rețeaua 5G, a anunțat marți ministrul Finanțelor francez Bruno Le Maire, potrivit Reuters.Le Maire a declarat pentru radioul France Info ca…