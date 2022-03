Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Acțiunile NATO au impins tensiunile dintre Ucraina și Rusia pana la „punctul limita”, a spus Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China. In cadrul unei declarații pentru presa, Zhao Lijian a indemnat Statele Unite sa ia in serios ingrijorarile Chinei și sa evite…

- Rusia isi va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata de Reuters. Obiectivele Moscovei nu includ rasturnarea guvernului de…

- „Rusia iși va atinge obiectivul de a asigura statutul neutru al Ucrainei și ar prefera sa faca acest lucru prin discuții”, a susținut purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, potrivit Reuters. Ea a facut aceste declarații miercuri, in cea de a 14-a zi a razboiului pe care…

- Grecia a anuntat sambata ca sase civili din minoritatea greaca au fost ucisi si alti sase raniti in urma bombardamentelor rusesti in apropiere de Mariupol, in Ucraina, si ca l-a convocat luni pe ambasadorul Rusiei la Ministerul de Externe, informeaza AFP si Reuters. Bombardamentele au avut loc la…

- China a refuzat joi sa numeasca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina drept ”invazie” și a facut apel la toate parțile implicate sa se abțina de la acțiuni extreme, deși și-a sfatuit cetațenii care se afla in zona sa stea in case și sa dea dovada de precauție, relateaza Reuters. Un purtator de cuvant…

- China a acuzat Statele Unite ca „au jucat cartea cu amenintarea razboiului si creeaza tensiuni", deoarece presedintele american Joe Biden a avertizat ca peste 150.000 de soldati rusi sunt inca plasati la granita cu Ucraina, desi Moscova a anuntat ca va retrage o parte din trupe, relateaza Reuters. Statele…

- Chiar si gandul ca intre Rusia si Ucraina sa izbucneasca un razboi este "inacceptabil", a spus joi un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, in seria recentelor declaratii oficiale menite sa linisteasca temerile privind o iminenta invazie rusa, relateaza Reuters. "Am afirmat deja…

- Chiar si gandul ca intre Rusia si Ucraina sa izbucneasca un razboi este "inacceptabil", a spus astazi un purtator de cuvant al Ministerului rus de Externe, in seria recentelor declaratii oficiale menite sa linisteasca temerile privind o iminenta invazie rusa,