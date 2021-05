Stiri pe aceeasi tema

- Resturile celei mai mari rachete chineze au ajuns duminica in Oceanul Indian, dupa ce mare parte din componente au ars odata cu reintrarea in atmosfera, informeaza Reuters. In ultima saptamana s-au starnit ingrijorari legate de locul si momentul in care resturile rachetei Long March 5B urmeaza sa cada,…

- Designul rachetei Long March 5B ar putea sa nu permita sectiunii principale a acesteia sa fie dirijata si sa isi mentina traiectoria pentru a cadea in apa la punct prestabilit.Astrofizicianul Jonathan McDowell de la Centrul de Astrofizica Harvard & Smithsonian din Cambridge, Statele Unite, a declarat…

- Timp de peste doua decenii Stația Spațiala Internaționala (ISS) a orbitat deasupra Pamântului, peste 200 de astronauți din 19 țari participând la misiuni la bordul acesteia, însa rolul ei ca singura stație cu o prezența umana continua în spațiu este pe cale sa se încheie,…

- O instanța din China a decis într-un caz de divorț ca soția trebuie sa fie compensata pentru munca sa în gospodarie, declanșând o dezbatere în mediul online daca prețul este unul just, relateaza CNBC.Judecatorul a decis ca femeia trebuie sa primeasca în jur de 50.000…