Stiri pe aceeasi tema

- China a acuzat-o sambata pe Michelle Bachelet, inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, de amestec "inadecvat" in afacerile sale interne, dupa ce aceasta a solicitat anchetarea unei posibile utilizari excesive a fortei de catre politia din Hong Kong, transmite AFP, citata de AGERPRES. Un…

- Ministerul de Externe de la Beijing a transmis ca vor fi luate "contramasuri ferme" daca SUA continua sa se amestece in situația de la Hong Kong, la scurt timp dupa ce președintele american Donald Trump a promulgat proiecte de lege privind susținerea protestatarilor pro-democrație de la Hong Kong.Citește…

- Guvernul chinez chinez a amenințat joi ca va lua masuri de represalii dupa ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a promulgat un pachet de legi care susține protestatarii pro-democrație din Hong Kong, informeaza AFP.Legile promulgate de catre Washington sunt „o abominație și ascund…

- Președintele american Donald Trump a promulgat, miercuri, doua proiecte de lege ce includ masuri de susținere a protestatarilor pro-democrație de la Hong Kong, informeaza agenția de știri Dpa, potrivit Mediafax.„Am semnat aceste proiecte de lege din respect pentru președintele Xi (Jinping),…

- Statul african Benin l-a expulzat pe seful reprezentantei Uniunii Europene in aceasta tara, pe care l-a acuzat de ingerinta in afacerile politice interne, au declarat miercuri agentiei France Presse surse diplomatice europene si locale. Ambasadorul UE "se amesteca prea mult in afacerile interne. Nu-si…

- China a acuzat joi Statele Unite ca vrea sa „distruga” provincia semiautonoma Hong Kong si a amenintat ca va riposta, dupa ce congresul american a adoptat o lege in favoarea miscarii prodemocratie care a aruncat orasul in haos in ultimele sase luni. Legea este un nou motiv de impas in ceea ce priveste…

- Camera Reprezentantilor adopta o lege care prelungeste finantarea Guvernului pana la 20 decembrie si evita un "shutdown" incepand de joiCamera Reprezentantilor a adoptat o lege care prelungeste finantarea Guvernului federal pana la 20 decembrie, evitand astfel o inchidere partiala ("shutdown")…

- Regimul Kim Jong-Un a avertizat, miercuri, ca va riposta in cazul in care Statele Unite vor efectua exercitii militare cu armata sud-coreeana, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Avertismentul intervine in pofida faptului ca Washingtonul a redus amploarea exercitiilor aeriene…