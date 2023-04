Stiri pe aceeasi tema

- China sprijina ONU sa inființeze o comisie internaționala independenta destinata investigației sabotajului gazoductului Nord Stream, a declarat luni adjunctul reprezentantului Chinei la ONU, Geng Shuang. Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit sa adopte proiectul unei rezoluții inaintate de Rusia…

- Oficiul de presa de pe langa Consiliul de Stat a lansat, joi, Cartea alba despre construcția legislației cibernetice in China. Documentul prezinta practicile chineze in domenii precum perfecționarea legislației cibernetice, promovarea egalitații și dreptații in lumea cibernetica, intensificarea schimburilor…

- Statele Unite ale Americii au abuzat de dreptul de veto, respingand luni, pentru a 63-a oara, proiectul privind procedura de alegere a noilor membri ai organismului de apel al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), propunere prezentata de 127 de membri ai organizației. Mecanismul de soluționare a…

- Avand in vedere sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor chinezești pe baza unor factori externi, Mao Ning, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, a declarat luni la Beijing ca acțiunile SUA nu au nicio baza in dreptul internațional și nici nu au fost autorizate de Consiliul…

- Compania chineza Sinohydro se chinuie sa finalizeze 5,5 km de pe centura ocolitoare Zalau, dar este intr-o evidenta intarziere. Dealurile au inceput sa o ia la vale. In martie 2021, ministrul transporturilor de la acea vreme Catalin Drula anunta, la finalul sedintei de guvern, ca a fost depus proiectul…

- Consiliul de Stat al Chinei a prezentat, joi, Cartea Alba a „Dezvoltarii Verzi in China, in noua era”. Documentul iși propune sa prezinte o imagine completa a ideilor, acțiunilor și realizarilor Chinei in ceea ce privește dezvoltarea ecologica in noua era, dar și sa impartașeasca lumii experiența acumulata…

- Autoritațile Partidului Democrat Progresist (PDP) din Taiwan au extins, in ultima perioada, cooperarea militara cu SUA, motiv pentru care Armata de Eliberare a Poporului Chinez (PLA) a desfașurat exerciții militare in zona. Mesajul transmis este unul ferm, a declarat Ma Xiaoguang, purtatorul de cuvant…