Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii, noii conducatori ai Afganistanului, vor recunoastere diplomatica si sprijin financiar din partea Germaniei. „Dorim relatii diplomatice puternice si oficiale cu Germania”, a insistat Zabihullah Mujahid pentru Welt am Sonntag. Talibanii mai vor din partea Berlinului sprijin financiar, ajutoare…

- Antonio Guterres, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, a transmis ca ONU va ramane in Afganistan in ciuda schimbarii politice impuse cu venirea talibanilor și fuga președintelui afgan Ashraf Ghani.Inaltul oficial a scris pe contul sau de Twitter ca „ONU a lucrat pentru și cu oamenii…

- Caderea rapida a Afganistanului in fata ofensivei talibanilor a declansat o criza politica si umanitara, mii de oameni incercand sa fuga din tara. Expertii in securitate sunt ingrijorati de ce se va intampla cu bogatia minerala neexploatata a tarii aflata acum sub controlul talibanilor, de care lumea…

- SUA au afirmat miercuri ca impartasesc asupra Afganistanului aceleasi obiective ca Rusia si China, doua natiuni care vad in retragerea americana o oportunitate de a-si intari influenta lor in aceasta tara, cooperand cu talibanii, noteaza joi AFP, potrivit Agerpres. Wendy Sherman, numarul doi in Departamentul…

- China, vecina Afganistanului, a acuzat marti SUA ca "au lasat o teribila harababura" la retragerea lor din aceasta tara, preluarea controlului de catre talibani antrenand scene de haos in special pe aeroportul din Kabul, informeaza AFP. Beijingul s-a declarat dispus sa intretina relatii…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pana la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani. Victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan vor primi bani din Fondul de urgenta pentru asistenta pentru refugiati si…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pâna la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani, victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan, relateaza marti DPA si EFE. Banii vor proveni din Fondul…

- De cand președintele american Joe Biden a anunțat in luna aprilie retragerea completa a trupelor americane din Afganistan, s-a vorbit mult despre modul in care China ar putea profita de aceasta mișcare pentru a umple vidul de putere lasat in urma de SUA și pentru a-și extinde prezența și influența acolo.…