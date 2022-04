Stiri pe aceeasi tema

- Australia a cerut miercuri Insulelor Solomon sa renunte sa semneze cu Beijingul un pact de securitate, care, potrivit Canberrei, ar fi premergator instalarii unei prezente militare chineze in vecinatatea sa, informeaza agerpres.ro.

- La sediul NATO va avea loc miercuri, 06 aprilie și joi, 07 aprilie 2022 , o reuniune a Consiliului Atlanticului de Nord (NAC) la nivelul miniștrilor de externe . Intalnirea va avea loc personal și va fi condusa de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vor avea loc doua sesiuni pe…

- China a indemnat alte națiuni sa respecte decizia Insulelor Solomon cu privire la un pact de securitate controversat care, daca va fi adoptat, ar putea permite Beijingului sa creeze o baza de operațiuni ce s-ar situa intre Statele Unite și Australia care

- Noua Zeelenda si-a activat serviciile de securitate dupa ce Insulele Solomon au faut o mutare neasteptata. Acestea din urma au semnat un acord de securitate cu China, iar premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a spus ca este ingrijorata de eventuala militarizare a Pacificului. Guvernul Insulelor Solomon…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat luni ca este ingrijorata de eventuala militarizare a Pacificului in urma unui acord de securitate intre China si Insulele Solomon, informeaza Reuters.

- Granițele Japoniei s-ar putea redeschide in martie, dupa ce au fost inchise timp de doi ani, scrie Euronews. In prezent, europenii au voie sa intre in țara doar in circumstanțe excepționale. Regulile pentru studenții din strainatate și calatorii de afaceri au fost reduse temporar la sfarșitul anului…

- Statele Unite au ordonat sâmbata unei parți a personalului ambasadei sale sa paraseasca Ucraina, iar doua surse Reuters au declarat ca Washingtonul și-a retras din Ucraina și personalul de la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. "Astazi, Departamentul de Stat…

- Aproximativ 20 de oameni de stiinta din diferite tari au cerut autoritatilor chineze sa permita o investigatie cu adevarat independenta privind originile COVID-19. Boala a fost detectata pentru prima data in China la sfarsitul anului 2019, relateaza Agerpres, conform AFP. Cererea oamenilor de știința…