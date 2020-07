Stiri pe aceeasi tema

- Soferul autobuzului care si-a incheiat cursa intr-un lac din sud-vestul Chinei, saptamana trecuta, a actionat deliberat, furios din cauza demolarii locuintei sale, a anuntat politia locala, conform...

- Soferul autobuzului care si-a incheiat cursa intr-un lac din sud-vestul Chinei, saptamana trecuta, a actionat deliberat, furios din cauza demolarii locuintei sale, a anuntat politia locala, conform AFP.

- Accidentul de circulatie petrecut in noaptea de miercuri spre joi in Salaj care s-a soldat cu patru morti si patru raniti grav a fost provocat de soferul unei masini cu volanul pe partea dreapta, Politia avertizand asupra faptului ca acest tip de autovehicul asigura o vizibilitate redusa in cazul…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si 15 au fost ranite marti in sud-vestul Chinei dupa ce un autobuz a plonjat intr-un lac artificial in provincia Guizhou, au anuntat autoritatile.Accidentul s-a produs in jurul orei locale 12.00 (04.

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si 15 au fost ranite marti in sud-vestul Chinei dupa ce un autobuz a plonjat intr-un lac artificial in provincia Guizhou, au anuntat autoritatile, relateaza Digi 24.

- Accidentul de miercuri, din Arad, in urma caruia o femeie a murit și alte patru persoane au fost ranite, s-a produs din cauza unei conducatoare auto care depașea neregulamentar, au stabilit polițiștii, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției Arad au transmis ca, din primele cercetari, accidentul…

- Cel putin 20 de oameni si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in sudul Chinei, intr-o zona turistica populara, informeaza AFP potrivit Agerpres. Ploile torentiale care s-au abatut asupra sudului tarii de la inceputul lunii au distrus peste 1.300 de locuinte si au…

- Accident grav in Olanda, unde doi romani și-au pierdut viața dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit in plin de o tanara care nu a respectat regulile de circulație, scrie ziarul olandez Medemblikactueel.nl.Accidentul a avut loc in jurul orei 6.00 pe N240, in apropiere de Medemblik, in nordul…