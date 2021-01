In cadrul recentului acord de investitii semnat de Uniunea Europeana si China dupa sapte ani de discutii, negociatorii Beijingului au incercat sa pedepseasca tarile UE care limiteaza sau blocheaza accesul companiilor chineze de telecomunicatii precum Huawei, relateaza luni DPA. Dar UE a zadarnicit planul Beijingului de a insera o clauza in acest sens in documentul final, potrivit unui proiect de text al acordului obtinut luni de agentia de presa germana. Potrivit documentului, China a dorit sa-si rezerve dreptul de a refuza beneficiile deschiderii partiale a sectorului sau de telecomunicatii pentru…