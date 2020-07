Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Singapore a recunoscut ca a facut spionaj in favoarea Chinei in SUA, timp de 4 ani. Este cel mai recent episod al tensiunilor din ce in ce mai mari intre Washington și Beijing, relateaza BBC.

- Statele Unite si-au atentionat sambata cetatenii asupra “riscului crescut de detentie arbitrara” in China, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP si DPA, conform Agerpres. Americanii din China “pot fi supusi unor interogatorii si detentii prelungite din motive…

- China are ''preferinte'' pentru viitoarele alegeri din SUA, a apreciat marti Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, mentionand ca este deschisa o noua ancheta de contraspionaj care implica Beijingul ''la fiecare zece ore'', relateaza AFP, potrivit…

- Liderii de la Beijing au obiectivul transformarii Chinei în "singura superputere a lumii", afirma Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com."Ofer mai multe detalii despre amenintarea chineza decât…

- China a criticat vehement Canada sambata, reprosand conducatorilor acesteia declaratiile "iresponsabile" in legatura cu cei doi canadieni acuzati de spionaj in China si indemnand Ottawa sa puna capat "diplomatiei megafonului", scrie AFP. Intr-o declaratie publicata pe site-ul ambasadei Chinei la Ottawa,…

- ​​Compania care deține aplicația TikTok, ByteDance, încearca sa iasa din sfera de influența a Chinei. Unul dintre motive ar putea fi tensiunile mari dintre Washington DC și Beijing. Surse apropiate companiei afirma ca ByteDance ar avea o strategie mai larga prin care planuiește sa își transfere…

- FBI si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii publice vizand vaccinuri, tratamnete…

- PANDEMIE CORONAVIRUS: Statele Unite se confrunta cu o stuație din ce in ce mai grava din cauza pandemiei, aproape 1,5 milioane de americani fiind confirmați pozitiv pentru COVID-19, și, din ultimele raportari, peste 75.000 de decese provocate de infecția cu coronavirus. Intr-un raspuns dat miercuri…