China a trimis prima misiune cu echipaj uman către propria stație spațială VIDEO Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre propria statie spatiala, aflata in constructie, a decolat in aceasta saptamana cu trei astronauti la bord, informeaza AFP. Cei trei astronauti vor petrece trei luni in primul modul al statiei, care se asteapta sa aiba o durata de viata in spatiu de cel putin zece ani. Este primul zbor cu echipaj uman efectuat de China in ultimii aproape cinci ani si va reprezenta o perioada-record petrecuta in spatiu. In contextul unor relatii tensionate cu Occidentul, succesul unei misiuni catre propria stație spațiala este o chestiune de prestigiu pentru Beijing,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

