China a trimis 39 de avioane în zona de apărare aeriană a Taiwanului Intr-o singura zi, duminica, 23 ianuarie, guvernul din Taiwan a inregistrat 39 de survolari chineze ale zonei sale de aparare aeriana, cea mai mare incursiune zilnica de acest fel din luna octombrie. Printre aceste incursiuni s-au numarat 24 de avioane de vanatoare J-16, 10 avioane de vanatoare J-10 și un bombardier H-6 cu capacitate nucleara. […] The post China a trimis 39 de avioane in zona de aparare aeriana a Taiwanului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

