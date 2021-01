China a stabilit noi reguli de intrare în Beijing Autoritațile din Beijing au anunțat noi masuri menite a limita raspandirea coronavirusului, pe durata sarbatorilor prilejuite de Festivalul Primaverii. Sute de milioane de chinezi calatoresc in mod tradițional in aceasta perioada de sarbatori. Incepand de joi, persoanele care calatoresc dinspre zone cu risc redus spre capitala Beijing vor avea nevoie de un rezultat negativ la testul pentru coronavirus și vor trebui sa intre in carantina pentru o perioada de 14 zile. Persoanele care provin din regiuni cu risc mediu și ridicat, unde se constata o creștere a numarului de cazuri, nu pot calatori spre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

