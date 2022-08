Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din China au pedepsit 27 de angajați ai editurii de stat din domeniul educației pentru o serie de ilustrații din manualele de matematica. „Copiii desenați sunt prea urați”, a explicat Ministerul Educației, al carui comunicat a fost preluat de The Guardian . Ilustrațiiile „nu indeplineau…

- Oamenii de știința urmaresc un nou virus de origine animala in estul Chinei, care a infectat cel puțin cateva zeci de persoane. Noul henipavirus Langya (LayV) a fost descoperit la 35 de pacienți din provinciile Shandong și Henan. Mulți prezentau simptome precum febra, oboseala și tuse, potrivit BBC.…

- 483 de cazuri de Covid-19 au fost raportate duminica in orașul balnear Sanya, cu o populație de peste un milion de locuitori, din sudul insulei Hainan, in China. Autoritațile locale au anulat toate zborurile și trenurile. Peste 80.000 de turiști sunt blocați pe insula Hainan din sudul Chinei, dupa ce…

- Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, spune ca Beijingul nu poate impiedica liderii lumii sa mearga in Taiwan. Declarația a fost facuta dupa vizita sa la Taipei, care a starnit reactii furioase din partea Chinei, relateaza The Guardian.

- Mai multe orase din China au fost plasate in alerta cod rosu ,din cauza caniculei din tara, iar zeci de milioane de oameni au fost indemnati sa stea acasa, relateaza AFP. Valuri de caldura extrema, unoeri soldate cu morti, au afectat diverse locuri ale lumii, de exemplu in Europa de Vest in iulie si…

- Autoritațile din Coreea de Nord dau vina pentru focarul de COVID-19 din țara pe grupuri de dezertori ajunși in Coreea de Sud pe care ii acuza ca au trimis peste granița baloane care erau contaminate cu coronavirus, relateaza The Guardian . Dupa doi ani in care a insistat ca nu a integistrat niciun caz…

- Autoritatile din Beijing au anuntat duminica relaxarea mai multor restrictii anti-COVID-19, dupa o luna de temeri legate de o posibila plasare in lockdown a celor 22 de milioane de locuitori din capitala Chinei, informeaza AFP. Metropola chineza s-a confruntat la sfarsitul lunii aprilie cu o puternica…