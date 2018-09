Stiri pe aceeasi tema

- Pozitia Colegiului Medicilor Veterinari din Romania legata de declaratia "In Romania nu exista specialisti si facultati care sa pregateasca specialisti in pesta porcina africana" Nu exista in nicio tara din lume medici veterinari specialisti in pesta porcina africana, cum nu exista niciun medic veterinar…

- Pesta porcina africana a ajuns in municipiul Braila, un astfel de focar fiind confirmat intr-o gospodarie situata pe Soseaua Ramnicu Sarat, potrivit informatiilor furnizate marti de Directia Sanitar Veterinara Braila. Proprietarul porcilor a observat ca animalele dadeau semne de boala si a anuntat autoritatile…

- Tot mai multe voci sustin ca toata aceasta campanie cu virusul pestei porcine africane nu reprezinta decat o manevra menita sa-l distruga pe producatorul autohtonaducandu-l nejustificat la faliment.Iata ce comunicat primim: „In Romania avem o epidemie falsa de pesta porcina africana, al carei scop este…

- Este scandal in comuna Unirea, din județul Braila, dupa ce localnicii au alungat, luni, echipele Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) venite sa eutanasieze porcii dintr-un focar de pesta porcina africana, oamenii refuzand sa le permita accesul in curți.Localnicii…

- Asociatia Pro Consumatori a transmis un mesaj extrem de dur cu privire la aceasta situatie si considera ca epidemia este una falsa si ca are rolul de a distruge afacerile romanilor si a zdruncina economia tarii. "In Romania avem o epidemie falsa de pesta porcina africana, al carei scop este…

- Direcția Sanitar-Veterinara Timiș este pregatita pentru a face fața apariției unui eventual focar de infecție cu virusul pestei porcine africane, unul fara tratament, extrem de contagios și care duce in toate cazurile la decesul animalului infectat, am aflat de la Adrian Popa, șeful DSV Timiș.…

- Mai multe incineratoare mobile de mare capacitate au fost aduse la Tulcea pentru situatia in care va fi nevoie de sacrificarea a peste 40.000 de porci de la o ferma unde in aceasta saptamana a fost depistat un focar de pesta porcina africana. Autoritatile vor face controale in trafic pentru a nu…

- Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat într-o gospodarie particulara situata la 1,5 km de localitatea Mereni raionul Anenii Noi. În urma investigațiilor clinice, epidemiologice și morfopatologice s-a stabilit diagnosticul prezumtiv de pesta porcina africana,…