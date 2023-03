Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul permanent al Chinei la Biroul din Geneva al ONU și la alte organizații internaționale din Geneva, ambasadorul Chen Xu, a avut vineri un cuvant in numele a peste 70 de țari la cea de-a 52-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, prezentand o inițiativa in patru puncte pentru…

- Taiwanul este o parte inalienabila a teritoriului Chinei, rezolvarea problemei fiind o chestiune care ține de poporul chinez, care poate fi decisa doar de chinezi, a declarat Mao Ning, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China, in replica la o serie de declarații ale unor oficiali din…

- China va oferi 200.000 euro pentru asigurarea securitații instalațiilor nucleare din Ucraina, a anunțat luni ambasadorul Chinei la sediul ONU și al altor organizații internaționale de la Viena, Li Song. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat ca statul chinez acorda…

- Consiliul de Stat al Chinei va reorganiza Ministerul Științei și Tehnologiei și va inființa Biroul Național de Date, se arata intr-un proiect privind planul de reforma instituționala, a declarat Xiao Jie, Secretar general al Consiliului de Stat, in cadrul celei de a doua reuniuni plenare a primei sesiuni…

- Cea de-a 52-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite se desfașoara in perioada 27 februarie – 4 aprilie la Geneva, Elveția. Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, a participat in 27 februarie la reuniune in format video și a ținut un discurs. Nicio țara nu este…

- Reprezentantul permanent al Chinei la ONU, Zhang Jun, a facut, joi, in cadrul unei sedinte publice a Consiliului de Securitate al ONU (CSNU), un apel la comunitatea internationala pentru a avea toleranța zero in lupta impotriva terorismului. Partea chineza a constatat ca in raportul prezentat de secretarul…

- Adjunctul reprezentantului Chinei la ONU, Dai Bing, a declarat luni ca China solicita din nou ca parțile implicate in conflictul din Ucraina sa se gandeasca la popoarele lor, depunand eforturi pentru ca puterile beligerante sa reia negocierile de pace și sa inceteze focul cat mai curand posibil. In…

- Consiliul de Stat al Chinei a prezentat, joi, Cartea Alba a „Dezvoltarii Verzi in China, in noua era”. Documentul iși propune sa prezinte o imagine completa a ideilor, acțiunilor și realizarilor Chinei in ceea ce privește dezvoltarea ecologica in noua era, dar și sa impartașeasca lumii experiența acumulata…