- Chinezii incercau in zadari, marți, sa gaseasc originea unui ”proberb” atribuit Imperiului de Mijloc de catre Ivanka Trump, fiica președintelui SUA, in contextul in care tatal ei s-a intalnit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un . ”Scepticul nu trebuie sa-l intrerupa pe cel care actioneaza – proverb…

- In toaletele publice din China au fost instalate aparate de recunoaștere faciala ce distribuie hartie igienica pentru a face economie la acest produs. Un aparat de recunoaștere faciala a fost introdus in urma cu doua luni in toaletele publice din districtul Jing’an al orasului Shanghai, chinezii economisind…

- Inteligenta artificiala a ajuns in cele mai neasteptate locuri din China, chiar si in toaletele publice unde aparate de recunoastere faciala distribuie hartie igienica utilizatorilor pentru a face economie, relateaza vineri EFE, citata de Agerpres.

- CEFC Shanghai International Group, o filiala a China CEFC Energy, compania care vrea sa preia KMG International (fosta Rompetrol), a anuntat luni ca a ratat plata unor obligatiuni in valoare de 2,09 miliarde de yuani (327,3 milioane de dolari), intrand astfel in incapacitate de plata pe fondul masurilor…

- Reprezentanții companiei de echipamente de telecomunicații din China, ZTE Corporation, au declarat, vineri, ca nu accepta interdicția impusa de Statele Unite ale Americii, pe care o considera inacceptabila și inechitabila, pentru ca nu respecta legile și regulamentele impuse cu privire la controlul…

- Chinezii au privit de pe margine, au luat notite si au ajuns acum la acelasi nivel de dezvoltare. Statul comunist sprijina firmele pe toate palierele, inclusiv cand vine vorba de reglementari. Beijingul da semne ca ar vrea sa indulceasca situatia, dar doar in anumite domenii: de exemplu, vrea sa ridice…

- Chinezii inventeaza de toate la prețuri accesibile. Pe piața din Asia au aparut folii de montat pe lunetele mașinilor vizibile doar pentru cei care folosesc faza lunga. Ca sa-i potoleasca pe conducatorii auto care obișnuiesc sa dea flash-uri, unii șoferi si-au montat pe lunetele masinilor folii reflectorizante…