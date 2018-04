China a raportat accidental două cutremure majore Administratia pentru cutremure din China a anuntat, vineri, ca a raportat din greseala doua seisme majore, alertele fiind de fapt "scurgeri accidentale" in spatiul public ale unei simulari, relateaza Reuters. Joi seara, administratia a anuntat pe site-ul sau ca au avut loc doua cutremure cu magnitudinea de 6,5 grade, la doar zece secunde distanta unul de celalalt, in colturi opuse ale tarii, in regiunea Xinjiang din extremitatea vestica si in provincia Yunnan din sud-vestul tarii. Informatia a fost afisata pe site-ul institutiei timp de cel putin o ora, insa nu a fost difuzata si pe microblogul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul comercial al Statelor Unite a urcat in februarie la cel mai ridicat nivel din ultimii 9 ani si jumatate, atat importurile cat si exporturile atingand niveluri record, datorita cererii puternice atat pe plan intern cat si extern, transmite Reuters, scrie news.ro.Informatia referitoare…

- Administratia presedintelui Donald Trump nu are in plan, in acest moment, sa ia noi masuri comerciale de amploare impotriva Chinei si se concentreaza pe cele anuntate deja, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters, scrie news.ro.Oficialul a spus ca administratia este…

- Administratia prezidentiala a Statelor Unite a publicat marti o lista de aproximativ 1.300 de produse provenite din China care ar putea fi vizate de taxe vamale suplimentare, acuzand Beijingul de practici incorecte precum furturi intelectuale, relateaza site-ul postului CNN.

- China s-a angajat duminica sa isi deschida in continuare economia si sa adope reforme, reiterand ca va trata in mod egal companiile locale si straine si ca va proteja drepturile de proprietate intelectuala, transmite Reuters, conform news.ro.Angajamentul pentru reforme si tratament egal a…

- Un distrugator al marinei americane a efectuat vineri o operațiune pe baza dreptului de "libera navigație", ajungand la nu mai puțin de 12 mile marine de o insula artificiala ridicata de China in Marea Chinei de Sud. Informația a fost data de mai mulți oficiali americani pentru agenția de presa Reuters.

- O femeie a murit si alte 12 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a atacat cu un cutit persoanele care se aflau intr-un mall din Beijing, scrie Reuters. Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan, titreaza…

- Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan. Trei barbati si zece femei au fost trimisi la spital dupa atac iar una dintre femei a murit din cauza ranilor, a spus politia. Toate celelalte persoane…

- Administratia Trump vrea ca pana in anul 2025 sa opreasca finantarea Statiei Spatiale Internationale. Informatia apare in proiectul de buget care va fi publicat pe 12 februarie. Cu toate ca pana la jumatatea lunii urmatoare proiectul de buget poate suferi ample modificari, informatia…