- Alte 350.000 de masti FFP2 au ajuns in Romania, cu o a doua cursa TAROM, in urma unei achizitii realizate din China de catre mai multi parteneri asociati in campania "Doneaza pentru linia intai", informeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. Materialele sanitare vor fi distribuite…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca 200 de mii de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achiziții realizata din China de catre UNIFARM SA, scrie biziday.ro. Acestea vor fi distribuite, cu prioritate, in spitalele din județele in care sunt cele mai multe cazuri de coronavirus…

- Deoarece pandemia a facut ravagii in viața de zi cu zi a milioane de persoane din intreaga lume, investitorii au fost dezamagiți de lipsa unor masuri coerente in ceea ce privește planul lui Trump de a lupta impotriva agentului patogen, aceștia pierzandu-și, de asemenea, increderea in piețele din Asia…

- Prețul țițeiului urca cu 6%, dupa prabușirea cu aproape 30% de luni. Bursele asiatice incep sa se redreseze Pretul titeiului a inregistrat marti o crestere de peste 6% pe pietele asiatice, recuperand o parte din pierderile inregistrate luni, pe fondul sperantelor ca razboiul preturilor declansat de…

- Tranzacțiile pe Wall Street, suspendate la scurt timp de la deschiderea bursei. Indicii bursieri au suferit cea mai mare cadere de la criza economica din 2008 Tranzacțiile de pe Wall Street au fost suspendate, luni, la puțin timp dupa deschiderea bursei americane, dupa ce indicii bursieri au suferit…

- Bursele asiatice inregistreaza pierderi masive, influențate de aprecierea yenului si prabușirea pretului petrolului. Japonia se indreapta spre recesiune Principalele burse din Asia inregistrau pierderi semnificative luni, victime ale propagarii epidemiei mondiale de coronavirus si ale prabusirii pietei…