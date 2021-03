China a lansat un pașaport digital de vaccinare anti-Covid China a lansat pentru cetatenii sai un pasaport digital care le va permite sa-si dovedeasca statutul sanitar în timpul calatoriei spre sau dinspre strainatate si va putea contribui la o deschidere sporita a frontierelor chineze, anunța AFP și Wall Street Journal.



Acest &"certificat de sanatate pentru calatorii internationale&" este o aplicatie pentru smartphone care afiseaza sau autentifica datele sanitare ale pasagerilor, cum ar fi testele lor pentru COVID (PCR si anticorpi) si statutul lor privind vaccinarea.



Pentru moment, aplicatia nu este obligatorie si este rezervata…

