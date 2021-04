Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile militare din Myanmar au arestat un responsabil al unei fundații finanțate de omul de afaceri american George Soros și i-au dat in urmarire pe alți 11 membri, pentru acuzația ca au finanțat protestele populare, potrivit unor relatari oficiale citate de Reuters. Armata a preluat puterea…

- Sportivii japonezi participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo nu sunt eligibili pentru vaccinurile contra noului coronavirus oferite de China, atat timp cat Japonia nu le va aproba, a anuntat vineri ministrul pentru Jocurile Olimpice, Tamayo Marukawa, citat de Reuters. Comitetul olimpic…

- Ungaria a anunțat joi noi restricții pentru combaterea raspandirii coronavirusului cu scopul de a combate un al treilea val „foarte puternic” al pandemiei. Majoritatea magazinelor se inchid și se trece la invațamantul la distanța pentru școlile primare, potrivit Reuters. Anunțul a venit dupa ce autoritațile…

- Președintele Xi Jinping a declarat "victoria absoluta" a Chinei impotriva saraciei extreme, in timpul unei conferinței la Beijing, informeaza publicația de stat Global Times. Anunțul vine cu cateva luni inainte sa se implineasca 100 de ani de la fondarea Partidului Comunist chinez, aflat la conducerea…

- Au aparut primele vaccinuri falsificate, desigur pentru profit. Autoritațile chineze au arestat peste 80 de oameni implicați in producerea a cel puțin 3.000 de doze de vaccin anti-COVID fals. Indivizii au arestați in Beijing și in provinciile Jiangsu și Shandong, acolo unde produceau și vindeau vaccinuri…

- Tratarea Chinei ca pe un „rival strategic” al Statelor Unite ar putea duce la „greseli grave”, a avertizat ambasadorul chinez la Washington intr-un discurs, transmite joi Reuters, potrivit Agerpres. El avertizeaza SUA sa nu treaca „linia roșie” a intereselor Chinei.

- Este incredibil la ce decizie au ajuns chinezii! China a adoptat acum o lege care autorizeaza pentru prima oara garda de coasta sa traga asupra navelor straine, transmite Reuters. China face anunțul crunt. Este panica dupa decizia asta Autoritațile de la Beijing au adoptat o lege care autorizeaza in…

- Cea mai mare piața auto din lume anunța al treilea an consecutiv de scadere. Chinezii au cumparat puțin peste 25 milioane de mașini anul trecut Vanzarile de vehicule in China, cea mai mare piata auto din lume, au scazut cu 1,9% anul trecut, la 25,31 milioane de unitati, pe fondul crizei provocate de…