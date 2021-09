China a interzis tranzacţiile şi minarea de criptomonede, provocând scăderea bitcoin Zece agentii, intre care banca centrala si autoritatile de reglementare a sectorului financiar, a pietei de capital si a pietei valutare s-au angajat sa colaboreze pentru a scoate la iveala activitatile ilegale cu criptomonede, fiind pentru prima daca cand autoritatile de supraveghere di nbeijing si-au unit fortele pentru a interzice in mod explicit toate activitatile legate de criptomonede. In luna mai, China a interzis institutiilor financiare si companiilor de plati sa ofere servicii legate de tranzactiile cu criptomonede. Decizii similare au mai fost luate in 2013 si 2017. Reluarea acestor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

