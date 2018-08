China a interzis difuzarea filmului „Winnie the Pooh”. Motivul este incredibil 

Stiri pe aceeasi tema

- Noul film cu Winnie de Pluș, "Christopher Robin si Winnie de Plus/ Christopher Robin", de Marc Forster, a fost interzis in China și, deși motivul nu a fost facut public, se crede ca gestul este parte a unei campanii, dupa ce președintele Xi Jinping a fost comparat cu ursulețul pe rețelele online.Autoritațile…

- Cutremurator: Trei adolescente și-au ucis tatal cu aproximativ 40 de rani provocate de cuțit . Motivul este incredibil Trei surori și-au injunghiat mortal tatal in locuința lor din Moscova. Acestea au fost reținute de polițiști. Cele trei fete au 17, 18 și 19 ani. Ele au recunoscut crima in fața anchetatorilor,…

- Actorii Brad Pitt si Leonardo DiCaprio au refuzat sa joace in „Brokeback Mountain”, povestea de dragoste dintre doi barbati care a fost premiata cu opt Oscaruri in 2006, potrivit unei dezvaluiri facute de regizorul Gus Van Sant.

- Apple este una dintre putinele companii la nivel mondial care reuseste sa aiba succes pe majoritatea pietelor pe care este prezenta. Se pare insa ca India este prima tara in care compania nu poate gasi o reteta a succesului pentru iPhone -uri, o situatie curioasa avand in vedere ca alte companii de…

- Fostul secretar general al NATO, Javier Solana, a declarat luni ca i s-a refuzat autorizatia electronica de intrare în Statele Unite, pentru ca a mers în Iran unde a participat la negocierea acordului nuclear, relateaza AFP.

- John Oliver, gazda emisiunii "Last Week Tonight" de la HBO, a fost interzis pe populara platforma Weibo din China, dupa ce a facut glume pe seama presedintelui Xi Jinping, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Cunoscutul site chinez nu le mai permite utilizatorilor sa publice mesaje…

- El e criminalui Iuliei. Motivul pentru care romanca de 15 ani a fost injunghiata pe o banca dintr-un parc, in Germania e incredibil. Adolescentul bulgar care a omorat-o pe Iulia are 17 ani si este fostul iubit al acesteia. Cei doi se despartisera de putina vreme, dupa cum sustine tatal fetei. Erau…

- Chinezii incercau in zadari, marți, sa gaseasc originea unui ”proberb” atribuit Imperiului de Mijloc de catre Ivanka Trump, fiica președintelui SUA, in contextul in care tatal ei s-a intalnit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un . ”Scepticul nu trebuie sa-l intrerupa pe cel care actioneaza – proverb…