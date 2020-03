Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat luni 12 noi cazuri importate de coronavirus fata de doar patru interne, in momentul in care Beijingul inaspreste masurile de carantina pentru cei care vin din strainatate, scrie AFP.

- „Pana acum, in Romania nu s-a inregistrat niciun caz de infecție cu coronavirus, iar daca vor fi cazuri, o sa le ținem sub control, fara discuție”, spune Adrian Marinescu, medic specialist in boli infecțioase la Institutul Matei Balș din București. intr-un interviu pentru HotNews .„In Romania s-au…

- Ministerul Sanatatii din Kuweit a precizat ca trei persoane, care s-au intors din orasul iranian Mashad (nord-est), au fost testate pozitiv pentru virus. In Bahrain, Ministerul Sanatatii a anuntat ca un cetatean care se intorcea din Iran a fost diagnosticat cu coronavirus, anunța Agerpres.Kuweit si…

- Ministerul de Externe din Taiwan a afirmat joi ca Beijingul furnizeaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) informatii gresite privind numarul de cazuri de infectie cu coronavirus din insula, dupa ce organizatia a publicat cifre incorecte in legatura cu aceste cazuri, relateaza Reuters. Marti, OMS…

- Cel putin 425 de persoane au murit ca urmare a infectiei cu noul coronavirus in China, iar numarul persoanelor infectate a ajuns la 20.438, conform bilantului publicat marti dimineata de autoritatile medicale de la Beijing, potrivit site-ului agentiei Dpa.

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…

- Numeroase tari si teritorii au anuntat cazuri confirmate de boala cauzate de noul coronavirus chinez, care se raspandeste din orasul chinez Wuhan, unde a aparut in decembrie, relateaza AFP care prezinta lista acestor tari si teritorii potrivit news.ro.CHINA Aproximativ 7.700 de persoane…

- China le-a recomandat marti cetatenilor sai sa-si amane deplasarile in strainatate, o masura menita sa contribuie la stoparea extinderii epidemiei de pneumonie virala declansate de un nou coronavirus, informeaza AFP si dpa. ‘Li se recomanda locuitorilor’ Chinei continentale ‘sa-si amane data prevazuta…