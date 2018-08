China a înregistrat cea mai ridicată temperatură medie a verii din 1961 China s-a confruntat anul acesta cu cea mai calduroasa vara din anul 1961, cu o temperatura medie nationala de 22 de grade Celsius, potrivit datelor Serviciului de Meteorologie, citate marti de agentia oficiala Xinhua. Comparativ cu anii normali, temperatura medie nationala inregistrata vara aceasta - din iunie pana la 26 august - a fost mai mare cu un grad, in conditiile in care perioadele de canicula au durat mai mult si au afectat zone mai extinse ale tarii. In august de exemplu, temperatura medie nationala a atins 22,2 grade Celsius, cu 1,2 grade mai mult decat in anii cu temperaturi normale.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

