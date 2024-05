China a înfiinţat un al treilea fond, cu 47,5 miliarde de dolari, pentru a stimula sectorul semiconductorilor Sutele de miliarde de yuani investite in sector pun in perspectiva planul presedintelui Xi Jinping de a atinge autosuficienta Chinei in semiconductori. Acest angajament a devenit urgent dupa ce SUA au impus o serie de masuri de control al exporturilor in ultimii doi ani, invocand temerile ca Beijingul ar putea folosi cipuri avansate pentru a-si spori capacitatile militare. Actiunile producatorilor de cipuri din China au crescut, odata cu indicele CES CN Semiconductor, cu peste 3%, cea mai mare in mai mult de o luna. Cea de-a treia faza a Fondului de investitii in industria semiconductorilor din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova prezinta planul ca o modalitate pentru investitorii rusi si straini de a elibera activele care au fost blocate de sanctiunile occidentale si contramasurile rusesti de la inceputul conflictului din Ucraina, in urma cu mai bine de doi ani. Conform acordului de schimb, investitorii straini ar avea…

- Retailerii francezi vor trebui sa notifice cumparatorii cu privire la reducerea dimensiunii produselor fara o reducere corespunzatoare a preturilor, intr-un efort de a tine sub control fenomenul "shrinkflation" (shrink - micsorare si inflation - inflatie), a anuntat vineri Ministerul de Finante, transmite…

- Industrial & Commercial Bank of China Ltd., cea mai mare banca din China, va oferi o finantare in valoare de 300 de miliarde de yuani (41 de miliarde de dolari) pentru a impulsiona investitiile in sectorul turistic. ICBC a semnat un pact de cooperare cu Ministerul chinez al Culturii si Turismului pentru…

- Ucraina a primit o transa de finantare in valoare de 1,5 miliarde de dolari, in cadrul unui program convenit cu Banca Mondiala, ceea ce o va ajuta sa isi plateasca cheltuielile bugetare si sociale precum si sa se apare impotriva invaziei rusesti, a declarat vineri prim-ministrul ucrainean Denis Smihal,…

- Deficitul bugetar a ajuns dupa primele doua luni ale anului la aproape 29 de miliarde de lei, reprezentand 1,67% din Produsul Intern Brut. Este aproape dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate ieri de Ministerul de Finante. Desi veniturile totale in ianuarie si februarie…

- O serie de banci occidentale au inceput sa faca lobby fata de propunerile UE vizand redistribuirea profiturilor de miliarde de euro generate de activele rusesti inghetate, de teama ca asta ar putea duce la litigii costisitoare, au declarat pentru Reuters mai multe surse din industria bancara. Dupa…

- Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, a declarat, vineri, premierul de la Kiev, Denis Șmihal. Europenii au ajuns sa le plateasca pensiile și salariile ucrainenilor! A recunoscut-o chiar premierul ucrainean Denis Șmihal, care a spus ca Uniunea Europeana…

- Ucraina are nevoie de un ajutor financiar extern de aproximativ 3 miliarde de dolari in fiecare luna, pentru a rezista in 2024, a declarat ministrul de finanțe Serhii Marcenko. Marcenko a afirmat ca stabilitatea macroeconomica a Ucrainei in timpul razboiului cu Rusia a fost posibila datorita unui aflux…