- Bitcoin a depasit joi 40.000 de dolari pe unitate, atingand un nou maxim record, iar capitalizarea totala a pietei criptomonedelor a depasit pentru prima oara 1.000 de miliarde de dolari, transmite CNBC. Criptomoneda a urcat joi la 40.188 de dolari pe unitate, la doar cateva ore dupa ce trecuse…

- China a inregistrat joi 63 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore - un record dupa luna iulie - pe fondul unui focar de coronavirus izbucnit in regiunea limitrofa a Beijingului, pe care autoritatile incearca sa-l controleze.Tara, in care noul coronavirus a aparut pentru prima data in urma cu…

- Uniunea Europeana si China au ajuns la un acord de principiu privind semnarea unui vast acord legat de investitii. Autoritatile de la Beijing promit un acces fara precedent al investitiilor europene pe piata chineza. Semnatura oficiala a acordului va avea loc ulterior si va „reechilibra oportunitatile…

- Beijingul a impus stare de izolare la doar cateva luni de la ultimul val de infectari cu noul coronavirus. Administrația de la Beijing a impus izolarea in zece sectoare, in districtul Shunyi, in nord-estul orasului – o prima reintroducere a carantinei in capitala chineza dupa valul covid-19 din iunie…

- Înotatorul Robert Glinta a stabilit, vineri, un record national în proba de 100 m spate, în etapa a saptea a International Swimming League, la Budapesta, a anuntat Federatia Româna de Natatie si Pentatlon Modern.Glinta s-a clasat pe locul doi, cu timpul 49.87. Proba a fost…

- Sapte deputati ai opozitiei au fost arestati duminica, în Hong Kong, sub acuzatia ca ar fi obstructionat desfasurarea unei sedinte a Consiliului legislativ în luna mai, informeaza Mediafax citând agentia de presa Reuters.Deputatii Wu Chi Wai, Andrew Wan, Helena Wong, Kwok Wing…

- Niciodata nu a fost creata atata bogatie in China ca in 2020, in pofida unei pandemii care a devastat economia mondiala, arata un clasament anual potrivit caruia numarul de miliardari chinezi a crescut din nou in acest an, transmite AFP.