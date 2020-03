China a început prima testare pe oameni a unui vaccin împotriva Coronavirusului China face eforturi pentru a gasi o soluție la Coronavirus, iar de vineri a inceput primele teste ale unui vaccin impotriva Covid-19 pe un grup de 108 oameni din Wuhan. Cei 108 oameni s-au oferit voluntar sa participe la acest test, au varste intre 18 și 60 de ani și toți sunt din orașul din care a izbucnit pandemia, scrie Agerpres. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

