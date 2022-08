Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, aflata in vizita in Taiwan, a avut miercuri dimineața o intrevedere cu președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen. Apoi, cei doi oficiali, au ținut o conferința de presa comuna. Vizita oficialului american in Taiwan este vazuta de China ca o recunoaște…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, a sosit marti seara la Taipei, capitala Taiwanului, in pofida avertismentelor Chinei, care considera insula drept o parte a teritoriului sau si respinge pretentiile ei de independenta. Pelosi este primul oficial american de cel mai inalt rang care…

- Militarii americani din Divizia 101 aeropurtata - ramasa in istorie pentru contribuția la reușita debarcarii din Normandia in 1944 - și-au prezentat drapelul de lupta in Romania. Este pentru prima data dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial cand aceasta divizie a armatei Statelor Unite revine in Europa.

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a discutat cu omologul sau chinez, Xi Jinping, despre avansarea cooperarii in chestiunile de interes comun, anunta Casa Alba, precizand ca liderul de la Washington a reafirmat linia politica a Washingtonului fata de Taiwan si a cerut evitarea tensiunilor. Conversatia…

- Armata chineza nu va ramane pasiva daca presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, va face o vizita in Taiwan asa cum a anuntat, a avertizat marti un purtator de cuvant al ministerului apararii de la Beijing, conform agentiei Xinhua.

- China are puterea și capacitatea militara de a ocupa Taiwanul, dar o astfel de victorie ar veni cu un cost extrem de ridicat pentru armata chineza. Invazia Taiwanului nu e posibila fara o acțiune propriu-zisa de debarcare pe aceasta insula, acțiune mult mai complexa și riscanta decat debarcarea din…