China a exportat 200 de miliarde de măști, aproximativ 40 de măşti/persoană din afara Chinei China a exportat aproximativ 220 de miliarde de maști chirurgicale anul trecut, a declarat vineri Ministerul Comerțului, potrivit AFP.

Aceasta cifra spectaculoasa corespunde a aproximativ 40 de maști de fiecare persoana care traiește în afara Chinei.

Prima țara afectata de coronavirus, China s-a impus rapid ca principalul producator de maști din lume, Beijingul nu ezita sa le foloseasca la nivel diplomatic ca donații - foarte mediatizate - în strainatate.

China a exportat, de asemenea, 2,3 miliarde de costume de protecție și un miliard de truse de testare împotriva virusului,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

