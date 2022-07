Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate chineze au efectuat recent exercitii militare de pregatire operationala, patrulare si lupta maritima si aeriana in apropiere de Taiwan, a informat vineri comandamentul teatrului estic al Armatei de Eliberare a Poporului (denumirea oficiala a armatei Chinei - n. red.) intr-un comunicat…

- Armata chineza a anunțat, vineri, ca a efectuat exerciții militare in zona spațiului aerian și maritim al Taiwanului. China a efectuat exercițiile in zona in timp ce un senator american vizita Taipeiul pentru o intalnire cu președinta taiwaneza, Tsai Ing-wen, relateaza Reuters.

- China a trimis 29 de avioane militare, inclusiv bombardiere, in zona apararii antiaeriene de identificare (ADIZ) a Taiwanului, potrivit Ministerului taiwanez al Apararii, informeaza CNN . Taipeiul a rapuns prin trimiterea mai multor aeronave de lupta pentru a intercepta și alunga avioanele chineze…

- Analiștii afirma ca președintele Chinei, Xi Jinping, a stabilit baza legala pentru o extindere a rolului armatei chineze in alte țari, la doar cateva saptamani dupa ce Beijingul a semnat un pact de securitate cu Insulele Solomon. Cu puține detalii publicate, guvernul de la Beijing a declarat ca a semnat…

- Armata Populara de Eliberare a Chinei (APE) a inceput sa se pregateasca pentru cel mai rau scenariu, care privește evoluția situației din jurul Taiwanului, in legatura cu poziția SUA asupra statului insular, relateaza Global Times. „Atit Japonia, cit și Statele Unite au planuri de a interveni in problema…

- China desfașoara vineri exerciții militare in jurul Taiwanului, in contextul unei vizite in insula a unor membri ai Congresului SUA. Beijingul a trimis fregate, bombardiere și avioane de lupta in Marea Chinei de Est și in zona din jurul Taiwanului, a anunțat purtatorul de cuvant al Comandamentului pentru…

- China desfasoara vineri exercitii militare in jurul Taiwanului, in contextul unei vizite in insula a unor membri ai Congresului SUA. Beijingul a trimis fregate, bombardiere si avioane de lupta in Marea Chinei de Est si in zona din jurul Taiwanului, a anunțat purtatorul de cuvant al Comandamentului pentru…

- Forțele Armate ale Chinei se pregatesc, vineri, 15 aprilie, sa efectueze exerciții militare in zona Taiwanului. Despre acest lucru a anunțat TASS cu referire la informațiile din zona de Est a Comandamentului de lupta al Armatei Populare de Eliberare a Chinei. Beijingul organizeaza aceste exerciții in…