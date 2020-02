China a dezvoltat o tehnologie prin care identifica o persoana si ii verifica temperatura de la distanta Cercetatori chinezi au dezvoltat un sistem de identificare personala si de determinare a temperaturii corporale de la distanta, tehnologie menita sa faciliteze controlul si preventia raspandirii noului coronavirus Covid-19, transmite joi Xinhua.



Sistemul, care poarta denumirea XH-TI, poate verifica in mod simultan actul de identitate al unei persoane, poate opera o recunoastere faciala de la distanta si poate lua temperatura corpului, conform China National Nuclear Corporation (CNNC).



Pentru fiecare persoana, procesul de identificare si masurare a temperaturii corporale (cu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

