- Organizațiile neguvernamentale, Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenție Sociala și Studii și UCTRR – Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania au trimis o scrisoare deschisa catre președintele Klaus Iohannis prin care ii solicita sa-i demita de urgența pe ministrul de Interne, Marcel…

- Averea combinata a miliardarilor americani, intre care fondatorul Amazon.com Jeff Bezos si seful constructorului de automobile electrice Testa, Elon Musk, a crescut cu aproape 10% in perioada pandemiei de COVID-19, potrivit unui raport publicat joi de Institute for Policy Studies (IPS), transmite…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, intr-o videoconferinta de presa, ca toti sportivii vor fi testati de coronavirus inainte de a reveni la antrenamente sau competitii, el precizand ca aceasta este o conditie a reluarii activitatii sportive pe care a discutat-o deja…

- Agentia spatiala americana va continua sa se pregateasca pentru misiuni cu echipaj uman pe Luna si Marte in cadrul programului Artemis, a transmis joi administratorul NASA, Jim Bridenstine, citat de DPA. "Misiunea NASA continua in acest timp", a scris Bridenstine pe Twitter. "Suntem mandri…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 31% in ultimele 24 de ore, ajungand la 827, aceasta fiind cea mai mare crestere absoluta zilnica de la anuntarea primelor cazuri de contaminare in aceasta tara, pe 21 februarie, a anuntat miercuri seara Agentia italiana de…

- Un hotel din estul provinciei chineze Fujian s-a prabusit si aproximativ 70 de persoane au fost prinse sub daramaturi sambata seara, transmit Xinhua, France Presse si Reuters, citati de agerpres.ro.

- Coronavirusul lovește cea mai mare economie a lumii. Agentia de evaluare S&P reduce din nou estimarea privind avansul PIB-ului SUA Extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) va avea "un impact negativ semnificativ" asupra activitatii economice in SUA, socul urmand sa fie resimtit…

- China a anuntat miercuri ca se opune cu fermitate noilor reguli impuse de SUA impotriva a cinci entitati mediatice controlate de guvernul si Partidul Comunist chinez si a atentionat ca isi rezerva dreptul de a replica la actiunile Washingtonului, informeaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. "SUA…