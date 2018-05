Stiri pe aceeasi tema

- China a depasit America de Nord si a devenit prima piata cinematografica din lume in primul trimestru al anului 2018, in special gratie unor filme locale, potrivit statisticilor oficiale chineze si americane, a anuntat miercuri AFP.

- HMD Global, start-up-ul finlandez care controleaza brandul Nokia pe piata de smartphone-uri a devenit oficial un unicorn. Compania a primit inca o runda de finantare de 100 de milioane de dolari, fiind evaluata acum (intern) la 1 miliard de dolari. Dupa doar un an si jumatate de prezenta pe piata, aceste…

- Dolarul a atins luni un nou maxim al ultimelor cinci luni, dupa ce secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China ”a fost pus in asteptare”, in urma unui acord de suspendare a tarifelor pe importuri, relateaza Reuters, citat de News.ro.Citeste…

- Starbucks a anuntat un plan curajos care are ca scop triplarea veniturilor din China in urmatorii cinci ani, intr-un moment in care majoritatea corporatiilor americane se tem ca tensiunile comerciale dintre SUA si China le-ar putea incurca planurile de extindere in a doua cea mai mare economie din…

- Turismul si agricultura au fost temele de discutie dintre oficialii romani si chinezi care s au intalnit ieri la Constanta. Piata chineza are un potential de 100 de milioane de turisti anual, fapt care o face foarte atractiva pentru Romania, a precizat ministrul Turismului, Bogdan Trif, prezent la eveniment.…

- In ciuda faptului ca GoPro realizeaza unele dintre cele mai bune produse de pe piata din categoria lor, compania nu reuseste sa se bucure de succesul de alta data. In urma anularii dronei Karma si „curateniei” facute in oferta de camere de actiune, compania a anuntat ca va licentia tehnologia proprietara…

- Automobilul se afla in centrul vietii noastre, de zi cu zi, de cateva decenii. Insa este posibil scenariul utopic in care nu doar ca noile tehnologii vor schimba modul in care ne deplasam cu mijloacele de transport, dar vor duce si la o diminuare considerabila a dorintei noastre de a detine o masina?…

- "Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit", a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster "premium" ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…