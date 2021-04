China a deschis graniţele pentru importuri de aur în valoare de miliarde de dolari China si-a dat acordul pentru ca bancile locale si internationale sa importe mari cantitati de aur in tara, o decizie care ar putea sa sustina preturile la aur pe fondul unui declin care dureaza de mai multe luni, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, informeaza AGERPRES . China este cel mai mare consumator mondial de aur, “inghitind” sute de tone de metal pretios, in valoare de zeci de miliarde de dolari, in fiecare an, insa in 2020 importurile au scazut pe fondul raspandirii coronavirusului si al diminuarii cererii locale. Odata cu revenirea puternica a economiei… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…

- Pierderile au fost provocate de investitorii mici care au cumparat in masa actiuni GameStop, determinand cresterea acestora cu 1600% si obligand fondurile de hedging sa le rascumpere pentru a acoperi pierderile. Datele firmei Ortex arata ca actiuni GameStop in valoare de 5,9 miliarde de dolari erau…

- Compania a lansat gama iPhone 12 cu cateva saptamani mai tarziu decat in mod normal, dar numarul mai mare al modelelor si noul look au raspuns cererii de modele actualizate, in special in China. Apple a realizat vanzari bune si in cazul computerelor Mac si al iPad-urilor, sustinute de cererea din partea…

- China devanseaza SUA și devine cel mai mare beneficiar al investițiilor straine, la nivel mondial. Economia chineza s-a relansat spectaculos, dupa pandemie China a devansat SUA, devenind cel mai mare beneficiar de investitii straine directe (ISD) in 2020, un an in care pe plan global ISD-urile au scazut…

- China devanseaza SUA și devine cel mai mare beneficiar al investițiilor straine directe, la nivel mondial. Economia chineza s-a relansat spectaculos, dupa pandemie China a devansat SUA, devenind cel mai mare beneficiar de investitii straine directe (ISD) in 2020, un an in care pe plan global ISD-urile…

- Australia va aloca 1 miliard de dolari australieni (770 milioane dolari americani) pentru dezvoltarea noii capacitati de lupta a fortelor sale navale, printre care dotarea cu rachete cu raza lunga de actiune si torpile, a anuntat luni guvernul de la Canberra, informeaza Reuters. Suma face…

- Bitcoin a mai pierdut 8% din valoare, in ultimele 24 de ore. Piata criptomonedelor s-a redus cu peste 100 de miliarde de dolari in doua zile Bitcoin a scazut joi pentru a doua zi consecutiv, cu 8%, pierderile din ultimele 48 de ore fiind de peste 10%. Pe ansamblul pietei criptomonedelor, capitalizarea…

- Ministerul indian al tehnologiei a cerut, marti, WhatsApp sa retraga modificarile aduse politicii de confidentialitate a datelor utilizatorilor, anuntate in aceasta luna, afirmind ca noii termeni ii priveaza pe indieni de posibiltiatea de a alege, transmite Reuters, potrivit news.ro. Solicitarea…