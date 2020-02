China a deschis al doilea spital din Wuhan pentru tratarea bolnavilor de coronavirus Autoritațile din Wuhan au deschis al doilea spital provizoriu pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, la doar cateva zile dupa ce primul spital, construit de la zero in doar opt zile, și-a primit primii pacienți, relateaza NY Post. Cel de-al doilea spital are o capacitate de 1.500 de paturi, cu 500 mai mult decat primul, are 32 de saloane, precum și o sala de operație. Astfel, in Wuhan au fost inaugurate in ultima saptamana, doua spitale cu o capacitate de 2.500 de locuri. In total, insa, in orașul chinez aflat in centrul epidemiei sunt 132 de locuri de carantina, care au peste 12.500 de paturi.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

