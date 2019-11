Stiri pe aceeasi tema

- China are pentru prima data un numar de misiuni diplomatice mai mare decat Statele Unite ale Americii in intreaga lume, indica un studiu publicat miercuri de Institutul Lowy, ce are sediul in metropola australiana Sydney, transmite AFP, citata de AGERPRES Potrivit studiului grupului de reflectie…

- Autor: Stelian ȚURLEA Tim Marshall a fost corespondent pe probleme de politica externa la televiziunea britanica Sky News. A transmis din 30 de țari, inclusiv din șase zone de razboi. Dupa 25 de ani de jurnalism pe linia frontului, se ocupa acum de site-ul TheWhatAndTheWhy.com. A vazut cu ochii lui…

- Cursa ”Panda Expres” care l-a transportat pe ursul Bei Bei din Statele Unite ale Americii in China s-a incheiat, joi, cu bine. La 16 ore de la decolarea din Washington, avionul 777 in care ursul panda Bei Bei a calatorit singur, insoțit doar de un ”bagaj” format dintr-un medic veterinar și un supraveghetor…

- O bucureșteanca a fost desemnata Miss Universe Romania 2019. Dorina Chihaia are 26 de ani și urmeaza sa reprezinte Romania la Miss Universe 2019, concurs ce se va desfașura in Statele Unite ale Americii. „Sunt extrem de fericita ca am reușit sa-mi implinesc inca un vis, acela de a-mi reprezenta țara…

- Jucatoarea de tenis de masa Eliza Samara a participat, in perioada 18-20 octombrie, la Cupa Mondiala, proba de simplu, competitie organizata in China. Campioana europeana a facut parte dintr-o grupa alaturi de americanca Yue Wu si de canadianca Mo Zhang. In primul meci, Eliza a cedat in fata jucatoarei…

- Forumul International „World School", unul dintre cele mai importante evenimente educationale la nivel international, a avut deschiderea oficiala in cursul zilei de astazi, de la ora 09.00, in sala „Henri Coanda" a Palatului Culturii. La eveniment participa peste 100 de elevi si profesori din Australia,…

- Ministrul taiwanez de externe Joseph Wu a anuntat luni ruperea relatiilor diplomatice cu Insulele Solomon dupa ce statul insular din Pacific a decis sa recunoasca China, informeaza DPA.Prim-ministrul Insulelor Solomon, Manasseh Sogavare, a decis luni la o reuniune a cabinetului sa puna capat…

- Anul trecut, armata americana a plasat combaterea Chinei si Rusiei in centrul unei noi strategii de aparare nationala, cel mai recent semn al schimbarii prioritatilor dupa mai bine de un deceniu si jumatate de concentrare asupra luptei impotriva militantilor islamisti.''Este din ce in ce…