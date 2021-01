China a depășit Statele Unite la capitolul investiții străine directe China a depașit SUA ca fiind destinația de top din lume pentru noi investiții straine directe, potrivit cifrelor ONU citate de BBC și Mediafax.



Investițiile noi în America au scazut cu aproape jumatate anul trecut, ducând la pierderea primei poziții din clasament. În schimb, cifrele ONU arata ca investițiile directe în firmele chineze au urcat cu 4%, aducând China pe primul loc la nivel global.



Topul arata influența crescânda a Chinei pe scena economica mondiala. China a avut intrari de 163 miliarde de dolari anul trecut, comparativ cu 134 miliarde… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China devanseaza SUA și devine cel mai mare beneficiar al investițiilor straine, la nivel mondial. Economia chineza s-a relansat spectaculos, dupa pandemie China a devansat SUA, devenind cel mai mare beneficiar de investitii straine directe (ISD) in 2020, un an in care pe plan global ISD-urile au scazut…

- China devanseaza SUA și devine cel mai mare beneficiar al investițiilor straine directe, la nivel mondial. Economia chineza s-a relansat spectaculos, dupa pandemie China a devansat SUA, devenind cel mai mare beneficiar de investitii straine directe (ISD) in 2020, un an in care pe plan global ISD-urile…

- Pentru prima oara, China a depașit SUA și a devenit prima țara din lume dupa volumul investițiilor straine. Conform raportului ONU pentru Comerț și Dezvoltare, investițiile straine au scazut, anul trecut, in SUA cu 49%, pana la $134 miliarde. In același timp, in China, investițiile straine au crescut…

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 60% in primele 11 luni ale anului trecut, pana la 1,87 mld. euro Investitiile straine directe au scazut in primele 11 luni din 2020 cu 60,42% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,87 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca…

- Președintele chinez Xi Jinping a oferit o evaluare neobișnuit de optimista privind viitorul țarii, notând ca „timpul și situația” sunt de partea Beijingului în cadrul unui an nou marcat de tulburarile interne din Statele Unite, relateaza Bloomberg.Xi a facut comentariile…

- Elon Musk ocupa locul intai in clasamentul „Business Person of the Year”, realizat de revista americana Fortune. Averea fondatorului Tesla a crescut anul acesta cu 115 miliarde de dolari si a ajuns la 142 de miliarde de dolari, anunța MEDIAFAX. Astfel, miliardarul in varsta de 49 de ani a…

- Investitiile straine directe la nivel global vor scadea cu 40% in 2020, pe fondul temerilor privind o recesiune profunda, estimeaza Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD). In primul...

- Investitiile straine directe (FDI) pe plan global au scazut cu 49% in primul semestru din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, si se prevede un declin de pana la 40% anul acesta, pe fondul temerilor privind o recesiune profunda, se arata intr-un raport publicat marti de Conferinta Natiunilor…