- In trimestrul doi din 2021, valoarea exporturilor de bunuri ale UE catre tarile din afara blocului comunitar a fost usor peste nivelul din primul trimestru din 2019, iar China a depasit Statele Unite, devenind cel mai mare partener comercial al Uniunii Europene, arata datele publicat miercuri de Oficiul…

- Consumul zilnic de alcool este cel mai intalnit in Portugalia, urmata de Spania si Italia, potrivit Eurostat. Astfel, 8,4% din populatia adulta a Uniunii Europene a consumat zilnic alcool in ultimii doi ani, iar 28,8% a consumat saptamanal, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica.

- Potrivit oficialului american, Germania a asumat angajamente "pentru situatia in care Rusia ar incerca sa utilizeze energia ca arma sau sa comita alte actiuni agresive impotriva Ucrainei".In prezent, gazoductul este construit in proportie de peste 95%. Rusia exporta gaze naturale spre Europa Occidentala…

- Cheltuielile nationale pentru protectia mediului (NEEP) in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au ridicat anul trecut la 273 miliarde de euro, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. Crescand in medie cu peste 2% in fiecare an, cheltuielile…

- Consumul individual efectiv (AIC) per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a continuat sa creasca in Romania in 2020, ajungand la 79% din media Uniunii Europene, de la 78% din media UE in 2019 si 63% din media UE in…

- Uriașii lumii se scutura de praf și se pregatesc sa intre din nou in ring pentru o runda decisiva. Ori prea multele decenii de liniște globala, ori foamea de putere, ori pur și simplu dorința de a juca soarta lumii par sa-i fi trezit iar asta inseamna ca, geopolitic, lumea de maine se reimparte pe…