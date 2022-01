China a depășit pragul de 40.000 de km de linii de tren de mare viteză China a investit anul trecut 117 miliarde dolari în sectorul feroviar, iar rețeaua totala a depașit borna de 150.000 km, dintre care 40.000 sunt linii de mare viteza pe care trenurile pot rula, în funcție de relief și construcția liniilor, cu viteze maxime cuprinse între 250 și 350 km/h. Prima linie de mare viteza din China a fost deschisa în 2008.



Anul trecut China a inaugurat 4.208 km de cale ferata noua, dintre care 2.168 km au fost linii ferate de mare viteza. O inaugurare a avut loc pe 30 decembrie când au început sa circule trenuri pe linia de 176… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Bayerische Motoren Werke (BMW) a raportat vanzari record pentru brandul BMW in 2021, de 2,2 milioane de vehicule, in pofida deficitului de semiconductori. “Aceasta inseamna ca suntem lideri in topul segmentului premium pe plan global cu brandul BMW si la o diferenta considerabila”, a declarat…

- Linia de autobuz va avea conexiune cu stația de metrou Raul Doamnei, dar și cu alte mijloace de transport in comun, precum tramvaiul 41.„Saptamana viitoare, incepand chiar de luni, se inființeaza o noua linie de transport public pentru bucureșteni. Linia de autobuz 322 va funcționa in cartierele Ghencea…

- Dincolo de aspectele tehnice ale Legii Statutului Personalului Feroviar, ceferiștii care lucreaza pe teren sunt foarte suparați de faptul ca sunt tot mai grele condițiile de munca, multe instalații au și peste 50 de ani vechime, media de vârsta a lucratorilor este tot mai ridicata și prea puțini…

- Razie de amploare in noaptea de sambata spre duminica a Politiei Rutiere, pe strazile Capitalei. Prin aceasta actiune, politistii au incercat sa-i descurajeze pe soferii care se urca la volan dupa ce au consumat alcool.

- Romania va trebui sa aloce anual, in urmatorii 10 ani, aproximativ 2% din PIB pentru dezvoltarea infrastructurii de transport aferent perioadei 2020 - 2030. Ministerul Transporturilor a pus in dezbatere publica un...

- China construiește cai ferate într-un ritm care nu poate fi egalat niciunde în lume, iar în decembrie vor fi deschise opt noi cai ferate, printre care una internaționala catre Laos, dar și secțiuni ce permit viteze de peste 300 km/h. China a construit în 15 ani aproape 40.000…

- China deschidea în 2014 o linie de mare viteza între Urumqi și Lanzhou, iar trenurile trec și prin deșertul Gobi, prin zone muntoase și prin locuri unde rafalele de vânt depașesc 200 km/h. Planul era ca trenurile sa faca 8 ore, dar în ultimii ani vitezele au scazut pe multe porțiuni…

- Companiile au listat, in primele 10 luni din 2021, un numar de peste 309.000 joburi noi, cu aproximativ 10.000 mai multe decat cele disponibile pe intreg parcursul lui 2020 și cu 16% peste nivelul din ianuarie-octombrie 2020, arata datele eJobs.Peste 37.000 de jocuri noi doar in octombrie 2021Doar in…