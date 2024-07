China a depăşit cu mult SUA la utilizarea inteligenţei artificiale generative China a depasit cu mult SUA la utilizarea inteligentei artificiale generative, insa companiile americane au un avans in ceea ce priveste implementarea completa si maturitatea tehnologiilor, potrivit unui studiu publicat de gigantul mondial in domeniul business analytics SAS. Inteligenta artificiala generativa este o forma relativ noua de inteligenta artificiala (AI), care poate crea continut nou […] The post China a depasit cu mult SUA la utilizarea inteligentei artificiale generative appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

