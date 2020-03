Stiri pe aceeasi tema

- Europa inregistra miercuri, la ora 11.00 GMT (13.00, ora Romaniei), cel putin 3.421 de morti - mai multi decat in Asia (3.384), unde China este "leaganul" pandemiei. Italia - tara europeana cea mai afectata - inregistra 2.503 morti. Milioane de persoane sunt plasate intr-o izolare generala in Europa,…

- Pretul petrolului Brent crește puternic, dupa o saptamana de scaderi masive Pretul petrolului Brent, cu livrare in luna mai, a inceput ziua de vineri cu o puternica tendinta de crestere si a urcat cu 7% fata de inchiderea bursiera de joi, intr-o saptamana marcata de prabusirea preturilor. Barilul de…

- Deoarece pandemia a facut ravagii in viața de zi cu zi a milioane de persoane din intreaga lume, investitorii au fost dezamagiți de lipsa unor masuri coerente in ceea ce privește planul lui Trump de a lupta impotriva agentului patogen, aceștia pierzandu-și, de asemenea, increderea in piețele din Asia…

- Productia de petrol a companiei saudite Aramco va fi majorata la valoarea record de 12,3 milioane de barili, transmite ABC News, anunța MEDIAFAX.Arabia Saudita a promis sa isi mareasca productia dupe ce Rusia a refuzat sa coopereze in vederea taierii productiei. Citește și: Ciolacu:…

- Bursele din intreaga lume se prabușesc, pe fondul raspandirii coronavirusului și scaderii pretului petrolului. Japonia se indreapta spre recesiune, euro și aurul cresc masiv Principalele burse din Asia inregistrau pierderi semnificative luni, victime ale propagarii epidemiei mondiale de coronavirus…

- Bursele din intreaga lume inregistreaza pierderi masive, pe fondul raspandirii coronavirusului și prabușirii pretului petrolului. Japonia se indreapta spre recesiune, euro și aurul cresc masiv Principalele burse din Asia inregistrau pierderi semnificative luni, victime ale propagarii epidemiei mondiale…

- Miliardarul american George Soros a anuntat joi ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza impotriva "dictatorilor actuali si in devenire" si impotriva incalzirii climatice, relateaza AFP, citata de Agerpres."Supravietuirea societatilor…

- Constructorul britanic de automobile de lux Rolls-Royce Motor Cars a anuntat marti ca vanzarile sale au crescut anul trecut cu 25%, in pofida inrautatirii conditiilor economice globale, gratie unei cereri solide pentru primul sau SUV, Cullinan, transmite Reuters. Compania cu o istorie de 116…