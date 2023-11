Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a reiterat miercuri ca Xi Jinping este un „dictator”. Președintele american a facut aceasta remarca in timpul unei conferinte de presa sustinuta dupa ce s-a intalnit timp de patru ore cu liderul chinez la conacul „Filoli”, la aproximativ 40 de kilometri de San Francisco.

- Dupa o intalnire cu Xi Jinping langa San Francisco, Joe Biden a declarat, miercuri, ca il considera in continuare pe Xi Jinping un „dictator”, folosind o expresie care a provocat indignare la Beijing in trecut, conform AFP, citat de News.ro.Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping…

- Seful Casei Albe, Joe Biden, si presedintele chinez Xi Jinping au sosit miercuri la o proprietate istorica aflata la sud de San Francisco, in California, unde are loc intalnirea lor bilaterala, a doua fata in fata de cand Joe Biden este presedinte, relateaza BBC si CNN.

- Joe Biden si Xi Jinping s-au intalnit miercuri, la San Francisco, in timpul Summitului Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC). Intalnirea a avut loc la o proprietate istorica la sud de San Francisco, cu un conac georgian și hectare de gradini. In calitate de gazda a intalnirii, Biden a ieșit primul…

- Președintele american Joe Biden dorește sa restabileasca canalele militare de comunicare cu China in timpul intrevederii cu președintele chinez Xi Jinping, care va avea loc la 15 noiembrie, in cadrul summitului Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la San Francisco. Dupa cum scrie "Adevarul European",…

- Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping se vor intalni pe 15 noiembrie in zona San Francisco, in incercarea de a „stabiliza" legaturile dintre cele doua superputeri, potrivit Mediafax. „Obiectivul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze intr-adevar relația…

- Statele Unite si China, care intretin de obicei relatii tensionate, au lansat un dialog intens in vederea unei eventuale vizite a presedintelui Xi Jinping la Washington, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ministrul chinez de Externe Wang Yi a inceput joi discutii cu omologul sau american Antony Blinken,…