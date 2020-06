China a creat un acumulator de lungă durată pentru Tesla China este gata sa produca in masa un acumulator care poate depași doua milioane de kilometri. Un astfel de dispozitiv va servi 16 ani. Cel mai mare producator chinez de acumulatoare Contemporary Amperex Technology (CATL) a dezvoltat pentru mașinile electrice Tesla o noua baterie, calculata pentru aproape doua milioane de kilometri sau pentru 16 ani de serviciu. In prezent, dispozitivele actuale Citeste articolul mai departe pe noi.md…

