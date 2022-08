China a convocat ambasadorii G7 şi UE Administratia de la Beijing i-a convocat, joi, pe ambasadorii natiunilor din cadrul Grupului G7 si pe reprezentantul Uniunii Europene, pentru a le transmite note de protest, iar secretarul de Stat american, Antony Blinken, a lansat un apel la calm, cerand Chinei sa nu amplifice tensiunile in Taiwan. Surse politice citate de agentia AGI si de cotidianul La Repubblica au declarat ca ambasadorii statelor din Grupul G7 si reprezentantul UE au fost convocati la Ministerul de Externe de la Beijing. „Le-au fost inmanate note de protest ca reactie la comunicatul G7 despre Taiwan”, a afirmat un oficial… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

