- Beijingul a adoptat vineri o lege care, in premiera, acorda explicit permisiunea garzii de coasta sa traga asupra unor vase straine, o decizie ce ar putea face ca apele disputate din apropierea Chinei sa fie si mai agitate, relateaza Reuters. China are dispute privind suveranitatea maritima…

- Lindsay Croisdale-Appleby, diplomat de cariera si membru al echipei britanice de negociatori pe tema Brexit, a fost numit in functia de ambasador al Marii Britanii la Uniunea Europeana, informeaza site-ul Politico.eu. Lindsay Croisdale-Appleby il va inlocui in functie pe ambasadorul Tim Barrow,…

- Informatiile din presa potrivit carora solicitarile autoritatilor de la Beijing legate de investitiile in energia nucleara complica negocierile bilaterale cu Uniunea Europeana sunt false, a informat joi Ministerul chinez de Externe, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Discutiile dintre China si…

- Germania a indemnat sambata toate partile sa dea dovada de retinere dupa uciderea unui important om de stiinta iranian din domeniul nuclear si sa evite o escaladare a tensiunilor care ar putea deraia orice discutii privind programul nuclear iranian, relateaza Reuters. "Cu cateva saptamani…

- Actorul american George Clooney a intrat intr-o disputa cu Budapesta dupa ce a catalogat guvernul condus de Viktor Orban drept un exemplu al ”urii și furiei” vizibile in intreaga lume, scrie Politico.George Clooney a facut primele declarații intr-un interviu pentru revista GQ, in care a vorbit despre…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, in varsta de 70 de ani, a intrat in carantina dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2, a relatat marti agentia de presa RIA Novosti, preluata de Reuters. Vizitele ministrului rus si intalnirile planificate anterior sunt amanate…

- Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de nave de patrulare ale garzii de coasta in Pacific pentru a contracara activitatile "destabilizatoare" ale Beijingului in zonele de pescuit disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Consilierul pentru securitate nationala…

