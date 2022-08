Stiri pe aceeasi tema

- China va impune sancțiuni președintelui Camerei reprezentanților SUA, Nancy Pelosi, și rudelor sale apropiate, in urma vizitei sale provocatoare in Taiwan, a anunțat vineri Ministerul chinez de Externe intr-o declarație. „Pelosi a vizitat Taiwan in ciuda preocuparilor și protestelor serioase ale Chinei,…

- China intrerupe cooperarea cu Statele Unite in mai multe domenii, inclusiv dialogul dintre comandantii militari la nivel inalt si discutiile privind schimbarile climatice, drept represalii pentru vizita presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, a anuntat, vineri, Ministerul…

- China a reactionat dur la vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan. Ambasadorul SUA a fost chemat la Ministerul de Externe de la Beijing pentru a-i inainta o nota de protest. Mai mult, oficialul i-a transmis ca reunificarea Chinei cu Taiwan este un fapt istoric inevitabil.

- Rusia intervine fara sa stea pe ganduri și in conflictul dintre China și SUA, ca urmare a vizitei presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi in Taiwan. Cu puțin timp in urma, Ministerul rus de Externe a vorbit despre drepturile Chinei de a-și apara suveranitatea, susținand…

- Ministerul chinez de Externe condamna ferm, marti, vizita presedintei Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi in Taiwan, relateaza AFP si CGTN. Presedinta Camerei Reprezentantilor Statelor Unite a sosit pe insula marti seara (ora locala), in pofida unor amenintari cu represalii ale Chinei. Aceasta…

- Ministerul chinez de Externe a declarat marți ca o vizita a in Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ar submina serios suveranitatea și integritatea teritoriala a Chinei, iar Statele Unite vor suporta consecințele.