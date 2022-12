China a anunțat data deschiderii hotarelor pentru turiști Autoritațile Chinei vor deschide granița pentru turiștii straini incepind cu 8 ianuarie. Data relaxarii masurilor anti-covid a fost numita de SCMP cu referire la surse informate. In plus, la intrarea in țara asiatica, toți calatorii nu vor fi nevoiți sa stea in carantina, insa in cazul unor simptome suspecte, turiștii vor fi izolați. {{652292}}Potrivit publicației, RPC intenționeaza sa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

